A Milano negozi ancora chiusi, un commerciante: "Clienti in lacrime, sembrava una guerra"

“Sembrava di stare in guerra, una situazione veramente fuori controllo”. A dirlo è Christian D’Agostino, titolare del negozio ‘Rinascimento’ di via Torino, danneggiato durante i disordini di domenica pomeriggio nel centro di Milano. “Sbattevano con tavoli di ferro contro la nostra vetrina – ha raccontato D’Agostino – Ho preso le clienti e le commesse e siamo scappati dall’uscita di sicurezza” e “in quel momento hanno sfondato tutto, sono entrati”.

Una residente di via Correnti ha filmato gli scontri dal suo appartamento: “Io li ho ripresi dalla finestra, è un disastro, guardi qui mentre spaccano le macchine”. I negozi del Centro, tra Piazza Duomo e via Torino, tra i più colpiti dalla devastazione sono ancora chiusi. “È una vergogna, non si può fare, devono intervenire in maniera dura”, ha detto il titolare di un’altra attività commerciale, secondo cui i fermati “oggi dovrebbero essere a riparare e a fare 100 ore di lavoro a settimana nelle attività commerciali che hanno spaccato e a ripulire la città”. “Uno è libero di esprimersi in ogni modo possibile, ma non si deve mai superare il limite”, ha aggiunto un passante.