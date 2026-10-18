Scontri a Milano, giovani incappucciati devastano un supermercato in Via Torino

Dopo gli scontri e le tensioni di ieri a Milano tra giovani incappucciati e polizia, nel pomeriggio di oggi nuovi assalti ad alcuni negozi nella zona del Duomo, in particolare in Via Torino. Dalle immagini che girano su social e tv si vedono i giovani vestiti di nero sfondare alcune vetrine ed entrare in un supermercato per rubare articoli e aprire le casse. Gruppi di giovani vestiti di nero, molti incappucciati, hanno preso d’assalto una delle arterie che arriva in piazza Duomo, sfondando alcune vetrine, lanciando petardi e ribaltando cassonetti e tavolini dei dehors. Il supermercato Carrefour è stato assaltato e saccheggiato, poi i giovani si sono dati alla fuga mentre la polizia in assetto antisommossa è ora schierata nell’area. Le devastazioni sono proseguite anche in via Broletto dove gli incappucciati hanno assaltato i dehors salendo verso via del Lauro. Hanno lanciato tavolini e biciclette prima di disperdersi nuovamente.

Il gruppo si è poi spostato verso piazza Cordusio dove sono stati dati alle fiamme alcuni cassonetti. Un’auto della Regione Lombardia è stata presa di mira da un pesante lancio di oggetti mentre transitava ma è riuscita a passare. Intanto gli esercenti della zona stanno chiudendo in fretta i negozi, mentre i bar che hanno tavolini esterni li stanno portando all’interno prima di chiudere.

Un gruppo di giovani vestiti di nero e incappucciati è riuscito a sfondare le vetrine e fare irruzione nel negozio Decathlon che si trova a pochi passi dal Castello Sforzesco. Completamente devastato e saccheggiato, il negozio Decathlon in piazza Cairoli è stato ora raggiunto da alcuni agenti in tenuta antisommossa mentre i giovani incappucciati sono fuggiti portando via molta merce.

60 in questura

Sono 60 i ragazzi accompagnati in questura per accertamenti, dopo essere stati controllati oggi in zona Duomo, già prima che cominciassero i nuovi disordini. In questo momento c’è un grosso contingente di ordine pubblico in via Torino, c’è anche un idrante mentre la polizia conferma che hanno causato danneggiamenti ad alcuni esercizi commerciali.