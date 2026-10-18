Napoli, 18enne denuncia: sequestrata e abusata da 8 uomini

La ragazza, di origine ucraina, vive a Pozzuoli con la madre e si è presentata in commissariato sotto shock e con segni di violenza

A Napoli, gli inquirenti stanno approfondendo la denuncia di una ragazza di 18 anni che ha denunciato di essere stata sequestrata da otto uomini e abusata nella notte tra venerdì e sabato, anche se non ricorda bene quanto accaduto. Lo riporta la Repubblica, spiegando che secondo la denuncia la giovane sarebbe stata anche drogata, in un appartamento nei pressi della stazione centrale, da un gruppo di otto extracomunitari, due dei quali avrebbero abusato di lei.

La ragazza, di origine ucraina, vive a Pozzuoli con la madre. La 18enne si è presentata in commissariato sotto shock e con segni di violenza sul corpo. Trasportata in ambulanza all’ospedale, i medici del pronto soccorso l’hanno visitata con una prognosi di trenta giorni per un’aggressione fisica e di natura sessuale. Ora, in attesa degli esiti di altri esami diagnostici, la ragazza è stata avviata al ‘percorso rosa’. A chiamare la polizia è stata la madre, riferendo che la figlia si trovava in un fast food di piazza Garibaldi, dove si era rifugiata dopo aver trascorso una notte da incubo in balia di otto persone. La donna ha anche spiegato che la figlia, sotto cura per gli sbalzi di umore di cui soffre, le aveva detto di aver assunto droga, di sentirsi male e di aver subito violenza sessuale.