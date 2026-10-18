Milano, nuova giornata di guerriglia in centro: negozi assaltati e saccheggiati

Dopo gli scontri di sabato a margine della manifestazione contro il carovita in diverse città italiane, domenica a Milano si è vissuto un nuovo pomeriggio di guerriglia urbana. Decine di giovani e giovanissimi, la maggior parte vestiti di nero e incappucciati, hanno dato l’assalto a negozi e bar in pieno centro, saccheggiando diversi esercizi commerciali e scontrandosi in più punti con gli agenti in tenuta antisommossa, che hanno usato idranti e lacrimogeni per disperdere i facinorosi.

Il pomeriggio infernale per Milano è cominciato nella zona di piazza del Duomo, che già dal primo pomeriggio era presidiata da agenti in tenuta antisommossa per il timore di nuove devastazioni. Che si sono però potute contenere solo in parte. Sono almeno 200 i giovani fermati e accompagnati in questura, di cui circa l’80% minorenni. I nuovi assalti di giovani incappucciati sono iniziati da alcuni negozi nella zona del Duomo, in via Torino dove è stato messo a soqquadro e saccheggiato un supermercato.

Assalti e cassonetti incendiati tra Duomo, via Torino e Cordusio

Poi i gruppi di giovani hanno sfondato altre vetrine, lanciando petardi e ribaltando cassonetti e tavolini dei dehors. Appena gli agenti giungevano sul posto per fermarli, i giovani si disperdevano in piccoli gruppi tra le vie del centro. Una situazione da incubo per l’ordine pubblico, con una strategia chiara dei facinorosi: la zona di piazza del Duomo, via Torino e piazza Cordusio è stata tenuta sotto scacco da decine di ragazzi che si muovevano in gruppi, assaltando negozi, devastando i dehors e dando anche fuoco a diversi cassonetti, per poi dileguarsi in fretta quando si avvicinavano gli agenti.

Il Carrefour preso d’assalto in via Torino, a Milano (Foto Massimo Alberico/LaPresse)

Dehors devastati in via Broletto, presa di mira un’auto della Regione

Così è successo infatti in via Broletto: gruppi di ragazzi hanno devastato i dehors dei bar salendo verso via del Lauro. Hanno lanciato tavolini e biciclette prima di disperdersi nuovamente. Poco dopo si sono spostati verso piazza Cordusio dove sono stati dati alle fiamme alcuni cassonetti. Un’auto della Regione Lombardia è stata presa di mira da un pesante lancio di oggetti mentre transitava ma è riuscita a passare. Intanto gli esercenti della zona hanno chiuso in fretta i negozi, mentre i bar che hanno tavolini esterni li hanno portati all’interno prima di chiudere.

Saccheggiati i negozi Levi’s e Decathlon

Nell’area di piazza del Duomo la polizia è stata attaccata con sassi e petardi e ha risposto con idranti e lanci di lacrimogeni. In piazza Cordusio è stato assaltato e saccheggiato il negozio della Levi’s mentre due dipendenti, di cui uno armato con un manganello, tentavano di fermare e allontanare i ragazzi. Verso piazza Cordusio si sono poi spostati anche gli agenti che hanno lanciato alcuni lacrimogeni.

Arrivati nell’area del Castello Sforzesco, un gruppo è riuscito a sfondare le vetrine e fare irruzione nel negozio Decathlon che si trova a pochi passi dal Castello. Completamente devastato e saccheggiato, il negozio in piazza Cairoli è stato poi raggiunto da alcuni agenti in tenuta antisommossa mentre i giovani incappucciati sono fuggiti portando via molta merce. Poi hanno lanciato di nuovo pietre e oggetti contro gli agenti, che hanno risposto con lanci di lacrimogeni. Dispersi anche qui, i facinorosi si sono ritrovati poi in un piccolo gruppo in corso Garibaldi, dove hanno assaltato e saccheggiato lo store della Vodafone, per poi proseguire verso le zone della movida, in una serata che i milanesi ricorderanno a lungo.

Il saccheggio del negozio Decathlon a Milano (Foto Massimo Alberico/LaPresse)

Sala: “Condanna totale rispetto a chi commette queste azioni criminali”

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha commentato con amarezza: “Sto vedendo in diretta quello che sta succedendo nel centro di Milano, con vetrine sfondate, negozi saccheggiati e cittadini impauriti. Voglio essere il più preciso possibile. Condanna totale rispetto a chi commette queste azioni criminali. Senza atteggiamenti comprensivi rispetto a comportamenti che lasciano poco spazio alla comprensione. In particolare per gli incidenti di oggi”.