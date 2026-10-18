Maltempo, nubifragio sull’Isola d’Elba: strade come torrenti

“Un nubifragio ha colpito questa mattina l’Isola d’Elba, provocando allagamenti e disagi soprattutto nelle zone di Cavo, Valle di Riale, Bagnaia e Nisporto”. Così sui social il governatore della Toscana, Eugenio Giani, che pubblica un video in cui si vedono le strade dell’Elba trasformate in torrenti a causa delle forti piogge. “Sono vicino a tutti i cittadini, alle famiglie e alle attività commerciali colpite. La situazione richiede la massima attenzione, l’allerta gialla resta in vigore fino alle 10 di domani mattina“, conclude Giani.