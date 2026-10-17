Torino, manifestazione contro il caro vita: in centinaia in piazza Castello

(LaPresse) – “Per noi oggi è importante essere tutti uniti. Siamo qui per gli stessi diritti. Tutti facciamo la spesa, paghiamo le bollette, l’affitto e abbiamo uno stipendio basso per quello che è il caro vita di oggi”. E’ uno dei messaggi gridati dal megafono durante la manifestazione contro il caro vita in corso a Torino. Tante e tanti si sono riuniti in piazza Castello con cartelli, striscioni e bandiere per dire basta a benzina alle stelle, bollette altissime e stipendi insufficienti.