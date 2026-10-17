Roma, maxi operazione dell’Antimafia contro il narcotraffico: otto arresti e 14 indagati

Maxi operazione antidroga a Roma. Otto arresti in carcere e oltre 200 chili di hashish sequestrati, anche con sequestro differito. Un colpo al narcotraffico romano che era attivo da anni in tutta Italia. È il bilancio dell’operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma e condotta dalla squadra di polizia giudiziaria della Polizia di Stato del XIV Distretto di P.S. Primavalle. In campo per il blitz oltre 100 agenti, oltre che del Distretto che ha effettuato le indagini, dei reparti Cinofili, dal Reparto Prevenzione Crimine Lazio, volanti e personale di altri commissariati di polizia confinanti.

L’ordinanza del Gip del tribunale di Roma, di oltre 450 pagine, ricostruisce mesi di indagini serrate, svela una rete criminale composta da giovani e giovanissimi, capaci di movimentare oltre 220 kg di hashish e quasi un chilo di cocaina in meno di sei mesi e 500 chili in totale di droga ‘parlata’. Durante l’esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare, in casa di uno dei principali indagati sono stati sequestrati più di 185 mila euro in contanti in confezioni sparse sul pavimento della camera da letto. Durante la perquisizione domiciliare in casa di un altro indagato sono stati posti sotto sequestro quasi un chilo e mezzo di hashish.

Al vertice dell’organizzazione un giovane soprannominato “Only” o “Kong”

Al vertice dell’organizzazione, secondo gli inquirenti, c’era un giovane, detto “Only” o “Kong”, considerato uno dei capi e organizzatori del sodalizio. Insieme a lui, tra gli arrestati figurano alcuni ragazzi minorenni. Le indagini, avviate nel 2022, hanno fatto emergere un sistema rodato. La droga veniva stoccata in diversi depositi tra Roma e provincia, per poi essere distribuita in tutta Italia tramite corrieri fidati. Le indagini si sono avvalse di intercettazioni telefoniche e ambientali, pedinamenti, sequestri e analisi dei telefoni cellulari degli indagati.

In totale, come anticipato, sono stati sequestrati 222 kg di hashish e 300 grammi di cocaina, ma gli inquirenti stimano che il volume reale di stupefacente movimentato sia ben superiore. L’ordinanza sottolinea come “la struttura fosse gerarchica e ben organizzata”, con “ruoli precisi e una capacità di adattamento notevole”, anche dopo i primi arresti e sequestri. L’operazione rappresenta uno dei più importanti interventi contro il traffico di droga nella Capitale degli ultimi anni, sia per il numero di arresti che per la quantità di sostanza sequestrata. Le indagini proseguono per individuare eventuali altri membri e ramificazioni dell’organizzazione.

Le intercettazioni telefoniche e ambientali raccontano la quotidianità e la spregiudicatezza del gruppo. “Alle 17 via degli ulivi Ariccia”, annotano gli investigatori in una delle conversazioni chiave, mentre in un’altra si pianifica una consegna: “Annamo , va a pija la macchina, ci siamo”. “Il linguaggio” – scrive il Gip Paola Della Monica – ” è diretto, operativo“: Faje mpò er gesto de annà sotto», “Dice io sto dentro, m’ha fatto entrà uno nero”. Le perdite subite dal gruppo, con i sequestri della Polizia di Stato, vengono quantificate al telefono “Mezzo milione de euro: i 100 chili sequestrati, i 50 chili rapinati, i 25 chili partiti da Bracciano e i 5 chili sequestrati”. Durante una trattativa, il capo promotore dell’organizzazione rassicura l’interlocutore: “Fuori di solito non vengo mai io… di solito viene ‘n amichetto mio, cioè il corriere”. E dopo una consegna: “Apposto fra’”.