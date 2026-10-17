Roma, maxi operazione antidroga: otto arresti e oltre 220 chili di hashish sequestrati

Maxi operazione antidroga a Roma, dove oltre 100 agenti della Polizia di Stato hanno eseguito otto arresti in carcere nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia. Sequestrati complessivamente 222 chili di hashish e 300 grammi di cocaina. Le indagini, avviate nel 2022, hanno ricostruito l’attività di un’organizzazione composta anche da giovani e minorenni, capace di distribuire stupefacenti in tutta Italia. Secondo gli inquirenti, al vertice del gruppo ci sarebbe stato un giovane conosciuto con i soprannomi “Only” e “Kong”. La droga veniva custodita in diversi depositi tra Roma e provincia, per poi essere trasportata da corrieri fidati. Durante le perquisizioni sono stati inoltre sequestrati oltre 185mila euro in contanti nell’abitazione di uno dei principali indagati. Gli investigatori stimano che il volume complessivo di stupefacenti movimentati sia superiore a quello già sequestrato.