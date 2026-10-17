Protesta autotrasportatori in Calabria, il sindaco di Grisolia (CS): “Se necessario, manifestazione a Roma”

Prosegue la protesta degli autotrasportatori contro il caro carburante in Calabria. Da oltre 24 ore, numerosi camion restano fermi lungo la Statale 18, nell’Alto Tirreno cosentino, con presìdi a Santa Maria del Cedro, Tortora e Guardia Piemontese. “Siamo qui per dare sostegno ai lavoratori, alle aziende ma soprattutto ai cittadini”, spiega il sindaco di Grisolia, in provincia di Cosenza, Saverio Bellusci. “Questa situazione di stallo si ripercuore sulle nostre comunità, quindi mi auguro che questa manifestazione abbia un buon profitto. Con la protesta, forse, riusciamo a ottenere qualcosa. Tutti insieme bisogna dare uno scossone e, se necessario, organizzare anche una manifestazione a Roma”, aggiunge il sindaco.