Milano, corteo contro carovita: cantiere dato alle fiamme in Piazza Duomo

Tensioni in Piazza Duomo a Milano nell’ambito del corteo ‘Italia in Piazza’ di questo pomeriggio. Alcuni manifestanti hanno dato alle fiamme un cantiere. Scontri si sono registrati tra manifestanti e polizia in assetto antisommossa in centro. Gli agenti hanno caricato i manifestanti in via Broletto, dopo che alcuni partecipanti alla protesta indetta da Italia in Piazza contro il caro vita e contro il governo hanno cercato di aprirsi un varco nel cordone delle forze dell’ordine. Decine di ragazzi sono stati fermati dalla polizia. A quanto si apprende ci sarebbe anche un agente ferito.