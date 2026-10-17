Madre e figlia avvelenate con ricina, finite le perquisizioni nelle scuole di Pietracatella

Quattro scuole in quattro giorni e i dati delle reti informatiche acquisiti, compresa la copia forense di un notebook trovato per caso in un’aula del liceo di Casacalenda. Poi Reddit, l’Fbi, i 131 reperti raccolti nella casa di Pietracatella e gli alimenti ancora al vaglio degli specialisti tedeschi.

A quasi dieci mesi dalla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, avvelenate dalla ricina e morte tra il 27 e il 28 dicembre, l’inchiesta della Procura di Larino prova a rispondere a una domanda considerata centrale: chi ha fatto ricerche online sulla potente tossina naturale capace di uccidere anche se ingerita o inalata nell’ordine di microgrammi? Le acquisizioni sono finite, adesso bisogna cercare le risposte in una mole di dati che potrebbe richiedere settimane.

L’ultima tappa è stata il liceo delle Scienze Umane Silvio Di Lalla di Casacalenda, dove insegna sostegno Laura Di Vita, cugina di Gianni, sentita più volte nell’ambito delle oltre 200 sommarie informazioni testimoniali in Questura a Campobasso. Squadra Mobile e Servizio centrale operativo della Polizia di Stato hanno lavorato con l’aiuto dei tecnici dei laboratori informatici scolastici. Come negli altri istituti non sono stati sequestrati computer e non è stato necessario controllare uno per uno i terminali: sono stati acquisiti i dati disponibili nell’infrastruttura centralizzata della rete. A Casacalenda, dove nel marzo scorso sono stati rubati 5 PC (“ma non inficia il lavoro”, spiegano i tecnici) è stata fatta anche la copia forense di un notebook trovato nell’aula informatica.

Le altre scuole perquisite nei giorni scorsi

La settimana è cominciata all’Agrario di Riccia, per toccare poi il liceo Scientifico Galileo Galilei sempre di Riccia e proseguire ieri al Classico Mario Pagano di Campobasso, quindi concludersi a Casacalenda. Scuole scelte non a caso. All’Agrario lavora come tecnico di laboratorio il marito di una docente amica storica di Gianni Di Vita, già ascoltata più volte dagli investigatori; la stessa donna insegna allo Scientifico. Il Mario Pagano è invece il liceo frequentato fino allo scorso anno da Sara e dalla sorella Alice, il Silvio Lalli è la scuola di ‘zia Laura’, come entrambe le ragazze chiamavano la cugina di Gianni, Laura Di Vita appunto. Nel decreto che ha disposto le perquisizioni si riferisce che nel corso delle indagini sono emerse navigazioni e interrogazioni su piattaforme web ritenute di interesse investigativo, con ricerche riguardanti “veleno”, “ricina” e termini analoghi. Nei dati acquisiti dovranno essere cercate eventuali tracce di queste attività, comprese navigazioni attraverso Tor, deep web e dark web. Se dovessero emergere, il passaggio successivo sarà datarle e tentare di stabilire chi utilizzasse il computer o la rete in quel momento.

È il fronte digitale che da mesi accompagna il giallo di Pietracatella. Su Reddit sono emerse conversazioni sulla ricina ritenute meritevoli di approfondimento e per gli accertamenti negli Stati Uniti è stato chiesto anche il supporto dell’Fbi. Al vaglio degli investigatori ci sono post nei quali gli utenti chiedono dove sia possibile procurarsi facilmente veleni ad azione rapida o propongono la ricina stessa come soluzione, e perfino la ricostruzione punto per punto della lavorazione dei semi della pianta del ricino – presente in diverse aree incolte tra Pietracatella, Riccia e la vicina Puglia.

Le piste al vaglio degli inquirenti e l’attesa del riscontro degli specialisti tedeschi

Intanto Gianni Di Vita, in un’intervista al “Corriere della Sera” dal cimitero di Pietracatella, dove riposano moglie e figlia, ha dichiarato “Non ho mai creduto che volessero uccidermi, così come non ho mai pensato che volessero uccidere mia figlia e mia moglie“. Parole difficili da decifrare, visti i pochissimi elementi investigativi che trapelano in un caso ‘blindato’, ma che non chiudono alla ipotesi della accidentalità. La Procuratrice di Larino Elvira Antonelli la vede in maniera diversa, tanto da aver già definito l’ipotesi dell’avvelenamento accidentale “la più improbabile di tutte”. Il fascicolo per duplice omicidio volontario aggravato dal mezzo venefico, aperto ad aprile scorso, resta a carico di ignoti: non ci sono indagati, almeno fino a questo momento. E se da una parte fonti vicine agli inquirenti riferiscono che la pista più attendibile è quella passionale, incentrata su relazioni sentimentali, tradimenti, grovigli di rancori e invidie consumati nel piccolo comune molisano che sembra essere diventato uno dei cuori neri d’Italia, dall’altra resta aperto il grande capitolo scientifico. Dal Robert Koch Institute di Berlino non sono ancora arrivati gli esiti conclusivi degli accertamenti affidati agli specialisti tedeschi. Nel loro lavoro rientrano le analisi sui campioni biologici e sugli alimenti sequestrati, oltre alle verifiche sui reperti raccolti durante il sopralluogo del 30 luglio nell’abitazione di Pietracatella, dove furono repertati 131 campioni. Mancano all’appello però alcuni cibi consumati tra il 23 e il 27 dicembre in casa Di Vita dei quali non sono rimasti avanzi, perché finiti nell’umido raccolto dal servizio porta-a-porta. Lo conferma il sindaco del paese di 1200 abitanti, Antonio Tomassone, ricordando che prima della morte di madre e figlia, e quindi del sequestro di alimenti in via Risorgimento quando si sospettava ancora una terribile tossinfezione fulminante, è stata ritirata la frazione organica. “Era sabato 27 dicembre, e il servizio venne posticipato perché il 26 era festivo”, spiega. Sara, 15 anni, sarebbe morta poche ore dopo il passaggio del camioncino del porta-a-porta, la mamma Antonella Di Ielsi, 50 anni, la mattina dopo.