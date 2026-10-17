La protesta degli autotrasportatori in Calabria: "Lo Stato ci sta abbandonando"

Prosegue da oltre 24 ore la protesta degli autotrasportatori contro il caro carburante in Calabria. Numerosi camion restano fermi lungo la Statale 18, nell’Alto Tirreno cosentino, con presìdi a Santa Maria del Cedro, Tortora e Guardia Piemontese, dove i mezzi pesanti sono presenti anche nell’area della rotatoria. “Non riusciamo più a gestire questo caro gasolio, caro autostrada, caro gomme, caro assicurazioni. Anche le famiglie sono penalizzate. Vorremmo che lo Stato fosse presente. Ci sta abbandonando”, si lamenta uno dei manifestanti a Santa Maria del Cedro.