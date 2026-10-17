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sabato 17 ottobre 2026

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La protesta degli autotrasportatori in Calabria: "Lo Stato ci sta abbandonando"

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Prosegue da oltre 24 ore la protesta degli autotrasportatori contro il caro carburante in Calabria. Numerosi camion restano fermi lungo la Statale 18, nell’Alto Tirreno cosentino, con presìdi a Santa Maria del Cedro, Tortora e Guardia Piemontese, dove i mezzi pesanti sono presenti anche nell’area della rotatoria. “Non riusciamo più a gestire questo caro gasolio, caro autostrada, caro gomme, caro assicurazioni. Anche le famiglie sono penalizzate. Vorremmo che lo Stato fosse presente. Ci sta abbandonando”, si lamenta uno dei manifestanti a Santa Maria del Cedro.