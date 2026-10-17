Famiglia nel bosco, dopo 11 mesi i bambini tornano a casa dai genitori per il weekend

Nathan Trevallion e Catherine Birmingham questa mattina si sono recati nella casa famiglia dove sono ospitati i loro tre figli a Vasto e hanno potuto prendere i bambini per trascorrere il fine settimana insieme. Lo rende noto l’avvocato Simone Pillon, legale della cosiddetta ‘famiglia nel bosco’, in una nota. “Questa mattina, qualche minuto prima delle 10:00, Nathan e Catherine si sono presentati alla Casa famiglia. I bambini sono letteralmente volati in braccio a mamma e papà pieni di gioia, poi sono saliti in macchina con loro portando i loro piccoli trolley, e tutta la famiglia è ripartita alla volta di Palmoli. Vista la bella giornata, staranno qualche ora con i loro animali e poi questo pomeriggio andranno alla casa del Comune, dove trascorreranno la notte. Domani pomeriggio torneranno poi a Vasto sempre accompagnati da mamma e papà. È stato bellissimo vedere la felicità nei loro occhi e sentire Nathan e Catherine finalmente sereni e contenti. Nathan ha detto: ‘È il giorno più bello da un anno a questa parte’. È un ulteriore passo importante nella direzione del rientro definitivo che auspichiamo possa essere ordinato al più presto. Ringraziamo il Sindaco che ha garantito le consuete misure e i giornalisti che hanno saputo rispettare la privacy della famiglia, come da noi richiesto”. Recentemente, i bambini erano tornati nella ‘casa del bosco’ per la seconda volta da quando erano stati allontanati.

Famiglia nel bosco, Pillon: “Grato a istituzioni che si impegnano in questa vicenda”

“È giusto sottolineare – aggiunge Pillon – anche l’importante ruolo avuto dalle istituzioni in questa vicenda fin dalla visita del vicepremier Salvini e poi via via dell’interessamento del presidente Marsilio, dell’assessore Santangelo, della garante dell’infanzia Terragni e della presidente della commissione infanzia Brambilla. A testimonianza di tale impegno, il prossimo mercoledì 21 ottobre il viceministro agli affari sociali Maria Teresa Bellucci incontrerà a Palmoli Nathan e Catherine, che avevano chiesto di poterle parlare. Prima di tale incontro il viceministro vedrà anche gli operatori del Servizio sociale e gli esperti della Neuropsichiatria infantile. Sono personalmente molto grato a tutti i protagonisti di questa vicenda che hanno saputo ritrovare un terreno comune di dialogo nel superiore interesse dei minori, e auspico che con le prossime scadenze giudiziarie (previste per il 30 di ottobre al Tribunale per i Minorenni e al 3 di novembre in Corte di Appello) la vicenda possa trovare una serena conclusione”. Pillon rappresenta la cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli (Chieti) per la causa di ricongiungimento dei 3 figli, ospitati in una casa-famiglia dal 10 novembre 2025.