Cgil, il corteo a Roma da Piazza della Repubblica fino a Piazza del Popolo

Salari, precarietà, sanità e scuola pubblica, casa, pace e Costituzione. Questi i temi al centro della manifestazione nazionale che oggi vede sfilare la Cgil insieme a oltre cento associazioni. A Roma, i sindacati si sono dati appuntamento a Piazza della Repubblica, con un corteo fino a Piazza del Popolo, dove è allestito il palco su cui salirà il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Nel video, il momento in cui i manifestanti passano in piazza Barberini. Tra i presenti, anche i leader del campo largo. Hanno infatti annunciato la loro partecipazione la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, leader di Av.