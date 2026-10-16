Modena, marito e moglie trovati morti in casa: i corpi decapitati. Il figlio ascoltato dagli inquirenti

Duplice omicidio a Mirandola, in provincia di Modena, dove marito e moglie, entrambi anziani, sono stati trovati morti in casa. Da quanto si apprende, i corpi dei due coniugi sarebbero stati decapitati. È stato sottoposto a fermo il figlio della donna, ascoltato dagli investigatori nelle ore successive alla scoperta dei cadaveri. Le vittime sono Pietro Ferdinando Casari, 82 anni, e la moglie Vincenza Giannini, 74 anni, trovati morti nella loro abitazione in via Imperiale. Le indagini sono condotte dalla Squadra Mobile di Modena e coordinate dalla Procura. Restano da chiarire la dinamica e il movente del duplice omicidio.