In Calabria protesta degli autotrasportatori contro il caro carburante: presidi e blocchi sulle strade

Le mobilitazione al porto di Gioia Tauro, all’aeroporto di Lamezia Terme e in diversi snodi stradali nelle province di Catanzaro, Crotone e Cosenza

È scattato dalle prime ore di questa mattina in Calabria il fermo regionale degli autotrasportatori di merci proclamato da Fedralog, la Federazione autotrasporti e logistica Calabria. La protesta, che coinvolge le imprese aderenti all’organizzazione in tutte le province calabresi, durerà fino alla mezzanotte di martedì 20 ottobre. Al centro della mobilitazione l’aumento dei costi di gestione delle imprese, in particolare quelli del carburante, del personale, delle assicurazioni e della manutenzione dei mezzi, a fronte di tariffe che, secondo gli organizzatori, non consentono più di mantenere l’equilibrio economico delle attività.

Blocchi previsti al porto di Gioia Tauro e all’aeroporto di Lamezia Terme

Sono stati annunciati presidi in diversi punti strategici della regione. Sul Tirreno cosentino, lungo la strada statale 18, la protesta dovrebbe concentrarsi soprattutto a Santa Maria del Cedro, nei pressi del lungomare Perlasca, e a Paola, all’altezza dello svincolo per la statale 107 Silana Crotonese. Possibili ulteriori presidi a Tortora, nei pressi del confine con la Basilicata, e a Guardia Piemontese, all’incrocio tra la statale 18 e la statale 283.Gli organizzatori hanno annunciato blocchi parziali della circolazione, con il passaggio dei veicoli consentito a intervalli regolari. Tra le altre aree interessate dai presidi figurano il porto di Gioia Tauro, la zona aeroportuale di Lamezia Terme, il territorio di Vibo Valentia e diversi snodi stradali nelle province di Catanzaro, Crotone e Cosenza.

Manifestazione anche a Nola sulla A30

Una manifestazione è stata segnalata anche allo svincolo di Nola, in provincia di Napoli, lungo l’autostrada A30 Caserta-Salerno. La segnalazione, riportata dai servizi di informazione sulla viabilità autostradale, riguarda sia l’ingresso sia l’uscita dello svincolo, all’altezza del km 18,9. La protesta si inserisce in una giornata caratterizzata anche dall’avvio del fermo degli autotrasportatori in Calabria, proclamato per cinque giorni, fino al 20 ottobre.