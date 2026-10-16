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venerdì 16 ottobre 2026

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Aeroporti, anomalie alla rete dati dell’Enav: riduzione del traffico aereo in tutta Italia

Aeroporti, anomalie alla rete dati dell’Enav: riduzione del traffico aereo in tutta Italia
LaPresse
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La società lavora per risolvere il problema: escluso un attacco hacker

Un problema tecnico alle frequenze e ai radar ha colpito i sistemi aeroportuali di Enav in tutta Italia. Da quanto apprende LaPresse, il guasto emerso nella giornata di ieri, non è stato ancora risolto. Poi è arrivata una nota dell’ente: “Enav informa che nella notte sono state riscontrate anomalie sulla rete geografica di trasmissione dati a supporto dei servizi di controllo del traffico aereo sull’intero territorio nazionale. Grazie all’attivazione dei sistemi di contingency previsti, Enav ha garantito fino alle ore 6:00 di questa mattina la regolare gestione del traffico aereo, senza alcuna riduzione della capacità operativa”, si legge.

“Introdotte misure di regolazione dei flussi”

“A partire dalle ore 6:00, in considerazione del progressivo aumento del traffico aereo e del persistere delle anomalie, per continuare a garantire la massima sicurezza delle operazioni sono state, che comportano una temporanea riduzione della capacità di gestione degli aeromobili nello spazio aereo italiano. Le verifiche tecniche, tuttora in corso, hanno individuato l’origine delle anomalie nella rete di trasmissione dati. Enav sta lavorando per individuare le cause e ripristinare la piena operatività dei sistemi. Si esclude che le anomalie siano riconducibili ad attività malevole“, conclude la nota dell’Enav.

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