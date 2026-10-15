Milano, maltrattamenti e violenze sessuali su anziane in Rsa: interdetti tre Oss

Tre operatori socio-sanitari sono stati interdetti dall’esercizio della professione in qualsiasi struttura sanitaria o socio-assistenziale, pubblica o privata, su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica di Lodi, nell’ambito di un’indagine su presunti maltrattamenti ai danni di anziane ospiti di una residenza sanitaria assistenziale (Rsa) in provincia di Milano.

Le indagini, condotte dai carabinieri del Nas di Milano e coordinate dalla Procura di Lodi, si sono avvalse anche di intercettazioni audio e video. Gli accertamenti avrebbero documentato episodi di violenza fisica, insulti e comportamenti umilianti nei confronti di quattro donne anziane. Due degli operatori indagati, entrambi uomini, sono accusati anche di violenza sessuale. Una quarta operatrice, invece, è indagata per minacce aggravate.

Le violenze durante l’assistenza quotidiana alle anziane

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i maltrattamenti sarebbero avvenuti durante le normali attività di assistenza alle ospiti, come il sollevamento delle pazienti, il rifacimento dei letti e il cambio degli indumenti. In queste circostanze, gli operatori avrebbero strattonato le anziane tirandole per i capelli, colpendole con schiaffi al volto e alla testa e rivolgendosi a loro con insulti e derisioni. Le donne sarebbero state inoltre sottoposte a intimidazioni e comportamenti vessatori. Gli episodi contestati avrebbero avuto carattere sistematico e coinvolto quattro ospiti della struttura, tutte in una condizione di particolare fragilità e dipendenza dall’assistenza del personale.

A due degli operatori socio-sanitari, entrambi uomini, viene contestata anche l’accusa di violenza sessuale. Secondo l’ipotesi investigativa, durante le operazioni quotidiane di igiene personale avrebbero toccato le parti intime delle anziane, approfittando del ruolo ricoperto e della condizione di totale vulnerabilità delle donne. Gli episodi sarebbero avvenuti mentre gli operatori erano impegnati nelle attività di cura e assistenza, in momenti nei quali le ospiti dipendevano dal personale anche per le necessità più intime.