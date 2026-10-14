Roma, scontro auto moto alla Falcognana: morto motociclista di 41anni

Un motociclista italiano di 41 anni è morto nello scontro tra la sua Kawasaki Ninja e una Hyundai i20 in via della Falcognana, a Roma. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Roma Capitale. I sanitari dell’elisoccorso, arrivato per prestare soccorso, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Il conducente dell’auto, un italiano di 35 anni, è stato trasportato all’Ospedale dei Castelli (Noc) per le cure necessarie e gli accertamenti di rito. Le pattuglie del IX° Gruppo Eur sono impegnate nei rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e regolano la circolazione nella zona. Sono in corso i rilievi.