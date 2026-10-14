Home > Cronaca > Pavia, arrestato suprematista 19enne: in casa diverse armi e riproduzioni di Hitler e Mussolini

Martedì mattina la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ha arrestato un ragazzo di 19 anni residente nella provincia di Pavia per il reato di detenzione illegale di armi comuni da sparo. In particolare, all’esito della perquisizione delegata dalla Procura di Milano, il giovane, indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, è stato trovato in possesso di diverse armi da fuoco: una pistola Fn Herstal modello 1906 calibro 6.35, una seconda pistola Fn Herstal mod. 1910 calibro 6964, un fucile automatico Marocchi modello SM66 calibro 9 Flobert, molteplici armi bianche ed altri oggetti atti ad offendere, tra cui due sciabole, diversi coltelli e pugnali, una tirapugni, un’ascia ed un martello, un manganello e una pistola giocattolo priva di tappo rosso.

Inoltre, i poliziotti della Digos della Questura di Milano hanno rinvenuto, all’interno della camera da letto, diverso materiale riconducibile all’estrema destra radicale, tra cui: riproduzioni e manuali di Hitler e Mussolini, bandiere nazionalsocialiste raffiguranti la svastica, una Skullmask – tipico indumento indossato da internauti gravitanti in contesti virtuali eversivi, materiale propagandistico d’area raffigurante la croce celtica, svastiche ed il noto simbolo delle SS (Schutzstaffel) naziste.

L’indagine partita da un altro caso di estremismo

L’arresto del 19enne nasce da un’altra inchiesta risalente allo scorso 22 aprile, che aveva portato all’arresto di un estremista, sempre in provincia di Pavia, ritenuto amministratore della chat ‘Terza Posizione’. Analizzando un dispositivo sequestrato sono stati individuati elementi sul giovane, con gli approfondimenti che hanno riguardato anche i contenuti pubblicati sul suo profilo social, da cui sono emerse posizioni skinhead radicali ed esternazioni violente e discriminatorie.