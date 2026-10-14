Napoli, 10 scuole occupate e universitari in piazza contro caro affitti: “Negato diritto allo studio”

Prosegue a Napoli la mobilitazione degli studenti universitari contro il caro affitti e degli studenti delle scuole superiori. Sono circa dieci, al momento, gli istituti occupati in città. Tra i motivi della protesta, la carenza di fondi destinati all’edilizia scolastica e universitaria e alla formazione, risorse che, secondo gli studenti, verrebbero invece indirizzate al finanziamento degli armamenti e alla realizzazione di nuovi Cpr, tra cui quello previsto a Castel Volturno. Particolarmente sentito tra gli universitari anche il tema del caro affitti, con gli studenti che denunciano disparità nell’accesso allo studio tra le diverse fasce sociali. “Negato il diritto allo studio: in Campania appena 1.440 posti letto”, sostengono i manifestanti.