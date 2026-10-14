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mercoledì 14 ottobre 2026

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Migranti, il rimpatrio con un volo charter di 13 persone nordafricane

LaPresse
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Effettuata un’operazione di rimpatrio mediante un volo charter diretto verso il Paese di origine di 13 persone nordafricane nell’ambito delle attività realizzate dalla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere con il supporto dell’Agenzia Frontex

Dei 13 rimpatriati la quasi totalità è gravata da precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e il patrimonio. Uno degli stranieri è stato espulso, con provvedimento del Ministro dell’Interno, il 9 ottobre 2026 per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo, perchè diffondeva sistematicamente sui social network contenuti fortemente ostili verso i Paesi occidentali e di incitamento alla violenza contro obiettivi e cittadini europei, condotta sintomatica di un marcato risentimento nei confronti dell’UE, compresa l’Italia.

L’operazione è stata monitorata da un rappresentante del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e da un rappresentante del Fundamental Rights Office di Frontex.