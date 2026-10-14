Catanzaro: spaccio droga a Cortale, 24 misure cautelari

Ventiquattro persone sono state raggiunte da misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta su un’associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di droga nella provincia di Catanzaro. I Carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro hanno eseguito la mattina di mercoledì 14 ottobre 12 misure di custodia cautelare in carcere, 9 arresti domiciliari e 3 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, su disposizione del gip del Tribunale di Catanzaro e su richiesta della Dda.

Contestualmente è stato sequestrato un esercizio commerciale utilizzato, secondo l’ipotesi investigativa, come deposito e punto di riferimento per lo spaccio, dove sarebbe stato anche possibile consumare la cocaina sul posto. L’indagine, denominata “Social Card”, è stata coordinata dalla Dda di Catanzaro e condotta dai Carabinieri della Compagnia di Girifalco. Al centro dell’inchiesta c’è un gruppo con base a Cortale, ritenuto operativo in diversi comuni della provincia, da Girifalco e Amaroni fino alla costa ionica, con ramificazioni anche nell’area di Catanzaro, Soverato e Botricello. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’organizzazione aveva ruoli distinti per corrieri, grossisti, pusher, staffette, custodi e addetti al recupero crediti.

Nel corso delle indagini sono stati arrestati in flagranza diversi soggetti e sono stati sequestrati oltre 4 kg di cocaina, 6,7 kg di marijuana e 0,3 kg di hashish, oltre a una pistola e 10 proiettili calibro 7,65. Il valore complessivo della droga sottratta al mercato al dettaglio è stato stimato in circa 500mila euro.