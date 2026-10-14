Cagliari, incinta a 12 anni: arrestato il padre

È stato arrestato dalla squadra mobile della questura di Cagliari il padre di una ragazzina di 12 anni, accusato di aver abusato sessualmente della figlia. A portare alla svolta nell’inchiesta, avviata nell’ottobre dello scorso anno dopo la scoperta della gravidanza della minore, sarebbero stati gli esiti degli accertamenti genetici sul feto, insieme agli altri elementi raccolti dagli investigatori.

L’indagine era partita dopo che i sanitari dell’ospedale, dove la dodicenne era stata accompagnata per alcuni problemi legati al ciclo mestruale, avevano scoperto la gravidanza e immediatamente informato la procura. La ragazzina aveva inizialmente raccontato di essere stata aggredita da uno sconosciuto mentre tornava a casa, racconto che però non aveva convinto gli inquirenti che hanno continuato a indagare fino a far emergere una ricostruzione diversa. Dopo l’interruzione della gravidanza, disposta in considerazione della giovanissima età della vittima, gli inquirenti hanno potuto effettuare le analisi genetiche sul materiale biologico del feto. Gli accertamenti, affiancati da ulteriori verifiche e dichiarazioni, avrebbero consentito di individuare nel padre il presunto responsabile.