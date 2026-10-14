Banda della minicar, il video della vettura in corsa dopo l'aggressione a Iacopini

Svolta nelle indagini relative alle aggressioni compiute da una minicar nel quartiere Monteverde a Roma tra il 4 e il 5 ottobre. I carabinieri della Stazione San Pietro e la polizia locale hanno infatti sequestrato una minicar per caratteristiche e fattezze, corrispondente a quella utilizzata per gli episodi del 4 e 5 ottobre, tra cui quello che avrebbe provocato il grave ferimento dell’attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Gli inquirenti hanno denunciato due minorenni che hanno ammesso le proprie responsabilità. La minicar era stata ripresa dalle videocamere di sorveglianza subito dopo l’aggressione subita dall’attore.