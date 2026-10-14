Amerigo Vespucci, chiuso a Trieste il Tour mondiale "Campagna in Nord America 2026"

Con oltre 180.000 visitatori complessivi si chiude il “Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026”. A Trieste sono oltre 75.000 le persone che hanno visitato Nave Amerigo Vespucci e il Villaggio IN Italia. A Baltimora, New York, Boston, Québec City e Montréal, e a Cagliari, Castellammare di Stabia, Napoli, Venezia, Trieste, centinaia di migliaia di persone hanno potuto ammirare la nave più bella del mondo e immergersi nel racconto del viaggio e delle eccellenze italiane attraverso le attività nei Villaggi IN Italia di Genova e a Trieste. La campagna si è conclusa a Trieste in occasione della 58ª edizione della Barcolana e dell’arrivo del Marina Militare Nastro Rosa Veloce. Il progetto “Tour Mondiale Vespucci- Campagna in Nord America 2026” è un’iniziativa del Ministero della Difesa e della Marina Militare, prodotta da Difesa Servizi. Nella città giuliana, dall’8 al 12 ottobre, accanto a Nave Vespucci ormeggiata al Molo dei Bersaglieri è tornato con grande successo anche il Villaggio IN Italia, la piattaforma multidisciplinare e itinerante che promuove le eccellenze italiane nel mondo. Nella sua Conference Hall si sono svolti talk, conferenze e incontri con rappresentanti delle istituzioni, delle Forze Armate, delle imprese e del mondo dello sport. La Nave, prima del suo rientro a La Spezia, proseguirà la navigazione con altre soste che saranno comunicate di volta in volta dalla Marina Militare attraverso i propri canali ufficiali.