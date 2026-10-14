Aggressioni in minicar a Roma, due persone hanno confessato

Le forze dell’ordine hanno sequestrato il mezzo e denunciato due persone

Svolta nelle indagini relative alle aggressioni compiute da una minicar nel quartiere Monteverde a Roma tra il 4 e il 5 ottobre. I carabinieri della Stazione San Pietro e la polizia locale hanno sequestrato una minicar che, per caratteristiche e fattezze, corrispondente a quella utilizzata per gli episodi del 4 e 5 ottobre, tra cui quello che avrebbe provocato il grave ferimento dell’attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Gli inquirenti hanno denunciato due persone che poi “hanno ammesso i fatti”, si apprende dagli inquirenti.

Le indagini – coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma ed eseguite grazie all’ausilio delle Sezioni Cyber Investigation e Rilievi Tecnico Scientifici dei carabinieri del Nucleo Investigativo e del Ris di Roma – hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari in ordine al fatto che la minicar individuata fosse il mezzo con cui erano state commesse le sei aggressioni.