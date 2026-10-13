Roma, con quattro coltelli prova a entrare in tribunale: fermato dai vigilantes

Tenta di entrare in Tribunale a piazzale Clodio con quattro coltelli di grosse dimensioni nello zaino ma è arrestato dalla Polizia di Stato. A fermarlo sono stati i vigilantes ai metal detector della Città Giudiziaria, che hanno scoperto le lame e allertato gli agenti del commissariato Palazzo di Giustizia. L’uomo arrestato, di 46 anni, è residente a Bisceglie, in Puglia. Si tratta del secondo arresto in poco tempo per porto di coltelli effettuato dagli agenti del Commissariato interno, dopo numerose denunce per lo stesso reato.

I 4 coltelli sequestrati (Foto da Polizia)