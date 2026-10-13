Inchiesta corruzione Palermo, legale Zancla: "Si è avvalso della facoltà di non rispondere"

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Luigi Zancla, ex presidente della Samo onlus e indagato dalla Procura di Palermo nell’ambito dell’indagine che vede coinvolto l’ex vicepresidente della Regione Siciliana Gaetano Armao. Zancla si è presentato al Palazzo di Giustizia di Palermo per l’interrogatorio preventivo davanti alla gip Giuseppa Zampino che dovrà decidere sulla richiesta di arresti domiciliari presentata dalla Procura palermitana.

All’uscita dagli uffici giudiziari l’avvocato Sergio Monaco, difensore di Zancla, ha spiegato: “Quello che non emerge dall’indagine è che la Samo è una onlus, quindi no profit. Non si tratta di imprenditori che cercano guadagni maggiori o altro, si tratta di tutelare un servizio quale quello per i malati terminali, che devono tutelare quelle strutture no profit che hanno una competenza, e non può essere esteso a un mercato dove potrebbe anche presentarsi un interesse economico”. Sulla vicenda della presunta segnalazione della consigliera comunale di Gravina di Catania, Domenica Spartà, per l’assunzione nella onlus, il legale ha spiegato: “Quella è una segnalazione che ha fatto un deputato regionale ed è stata un’assunzione per tre mesi. Non credo che per tre mesi si possa vendere la propria funzione pubblica”.