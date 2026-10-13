Inchiesta corruzione Palermo, legale Matta: "Ha depositato una memoria, contesta tutti gli addebiti"

Pierluigi Matta si è avvalso della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio preventivo davanti alla gip di Palermo, ma ha reso dichiarazioni spontanee contestando tutti gli addebiti che gli vengono contestati. Lo ha spiegato il suo difensore, l’avvocato Giovanni Di Benedetto, al termine dell’interrogatorio al Tribunale di Palermo. “L’avvocato Matta si è avvalso della facoltà di non rispondere – ha dichiarato Di Benedetto – ma ha reso articolate dichiarazioni spontanee, con le quali ha contestato tutti gli addebiti che gli vengono mossi. In più abbiamo depositato una memoria, ora aspettiamo quello che succederà. Contestiamo tutto, la sussistenza dei presupposti sia delle esigenze cautelari sia dei gravi indizi di colpevolezza”, ha aggiunto Di Benedetto. Per Matta, così come per l’ex vicepresidente della Regione Siciliana Gaetano Armao, la Procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere.