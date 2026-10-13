Inchiesta corruzione Palermo, avvocati Lombardo: "Non ha segnalato assunzione in onlus"

“Abbiamo parlato a lungo perché abbiamo ricevuto molte domande dal gip e dai magistrati dell’ufficio di Procura”. Lo hanno detto gli avvocati Maria Licata e Vincenzo Maiello, difensori del deputato siciliano Giuseppe Geremia Lombardo, al termine dell’interrogatorio preventivo a Palermo. La Procura ha chiesto per Lombardo gli arresti domiciliari nell’ambito dell’indagine per corruzione che coinvolge anche l’ex vicepresidente della Regione Siciliana Gaetano Armao. “L’interrogatorio è durato abbastanza perché non ci siamo risparmiati nelle spiegazioni, fornendo tutti gli elementi a nostra disposizione che possano fungere da chiave di lettura serena, prudente e rigorosa di una vicenda che a nostro avviso non merita di andare avanti“, hanno proseguito.

Sulle accuse legate all’assunzione di Domenica Spartà, consigliera comunale di Gravina di Catania, in una onlus attiva nel settore dell’assistenza domiciliare e delle cure palliative, i legali hanno spiegato: “Non è stata segnalata l’assunzione. La dottoressa Costanzo (collaboratrice della onlus, ndr.) ha richiesto una risorsa che fosse utile per l’attività nella quale era coinvolta, che era quella di assistenza nel settore delle cure palliative. A questo punto l’onorevole Lombardo si rivolge alla propria segreteria, e dunque la sua segreteria, in particolare la persona del capostaff, che ha rapporti con la dottoressa Costanzo, fa il nome della Spartà”.

Sulla questione delle presunte parentele scomode di Spartà, l’avvocato Maiello ha invitato alla prudenza: “Le parentele in questione della consigliera Spartà sono costituite dalle sorellastre, figlie del matrimonio di primo letto del padre, con le quali non ha rapporti da decenni“. Licata ha quindi sottolineato che “la parentela è un fatto incolpevole, in uno Stato di diritto e che abbia un minimo di cultura giuridica. Nessuno risponde delle proprie parentele, auspichiamo che le persone siano chiamate a rispondere delle proprie azioni”.