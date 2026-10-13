Garlasco, Sempio: "Siamo pronti, soddisfatto per il lavoro fatto"

(LaPresse) Saranno 5 le contro consulenze che la difesa di Andrea Sempio depositerà in Procura a Pavia entro la fine di questa settimana, prima della scadenza fissata per il 18 ottobre. A Roma, ieri si è riunito il collegio difensivo del 38enne, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco, e per il quale è stato condannato in via definitiva a 16 anni Alberto Stasi. “Siamo pronti”, ha detto dopo una riunione durata oltre tre ore. “I consulenti hanno fatto un ottimo lavoro – afferma -. Siamo pronti e andiamo avanti”. “Dovremmo depositare 5 contro consulenze, giovedì o venerdì. Sono consulenze della difesa che confutano le tesi della Procura di Pavia in ogni ambito”, fa sapere, l’avvocata Angela Taccia, che con il collega Liborio Cataliotti difende Sempio. “Saranno consulenze corpose, annuncia Cataliotti, una “specialmente servirà per scagionare” il 38enne.