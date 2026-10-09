Tromba marina a Marsala, 6 bambini feriti in una scuola devastata. La sindaca: “Come un terremoto”

Case scoperchiate e completamente inagibili, una scuola devastata con 274 bambini presenti al momento del passaggio della tromba d’aria e 15 feriti, di cui due in codice rosso. È il bilancio che fa a LaPresse la sindaca di Marsala (Trapani), Andreana Patti, della doppia tromba marina che questa mattina ha colpito la zona sud della città e il territorio di Petrosino. Patti annuncia che il Comune chiederà lo stato di calamità. “Credo ci siano tutte le condizioni”, spiega, dopo aver sentito il capo della Protezione civile regionale.

La scuola di Terrenove Bambine a Marsala dopo esser stata colpita da una doppia tromba marina (Foto Carmelo Sucameli/LaPresse)

Le conseguenze peggiori del passaggio della tromba d’aria si sono registrate per alcune case della zona sud del comune, “completamente divelte e assolutamente inagibili”, e nella scuola dove in quel momento erano presenti 274 bambini. “Cinque sono rimasti feriti, per fortuna in modo lieve”, sottolinea la sindaca. Due persone che percorrevano la Strada statale 115 sono state sbalzate con la loro auto in un avvallamento della strada e sono state trasferite a Palermo in codice rosso. Altre 8 persone hanno riportato ferite lievi, con codici giallo e verde. “Molti sono traumatizzati dal punto di vista psicologico, è come se fosse passato un terremoto di altissime dimensioni”, spiega Patti.

La scuola colpita completamente inagibile

Il Centro operativo comunale si è attivato subito, ma sul lato sud i soccorsi hanno subito alcuni ritardi perché pali dell’Enel sono stati divelti finendo sulla statale 115, impedendo così ai mezzi di raggiungere la zona. La strada è ora in fase di ripristino e l’Enel ha messo in sicurezza l’area. La Questura ha attivato un protocollo antisciacallaggio, mentre sono in corso verifiche per accertare l’eventuale presenza di dispersi, al momento non segnalati. Sono circa 5 le abitazioni completamente inagibili. Il Comune sta censendo gli sfollati: alcuni hanno già trovato una sistemazione da parenti e amici, mentre sono stati messi a disposizione anche alcuni appartamenti. Le verifiche sono in corso con i Vigili del fuoco e i tecnici comunali. Dalla Regione è stato annunciato l’arrivo del Genio civile. La scuola colpita intanto risulta completamente inagibile: “Stiamo per aprire una riunione tecnica per individuare una scuola che possa ospitare i bambini”, spiega la sindaca. “Rispetto alla potenza del fenomeno poteva andare molto peggio – conclude – il bilancio ci consente di concentrarci sui danni materiali”.