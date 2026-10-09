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venerdì 9 ottobre 2026

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Tromba marina a Marsala, la devastazione provocata dal maltempo

Tromba marina a Marsala, la devastazione provocata dal maltempo
Doppia tromba marina ha colpito ha colpito il Trapanese, l’evento atmosferico ha provocato diversi danni ad edifici, automobili (Foto Carmelo Sucameli/LaPresse)
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Doppia tromba marina ha colpito ha colpito il Trapanese, l'evento atmosferico ha provocato diversi danni ad edifici, automobili
La scuola di Terrenove Bambine a Marsala dopo esser stata colpita dalla tornado - Doppia tromba marina ha colpito ha colpito il Trapanese, l'evento atmosferico ha provocato diversi danni ad edifici, automobili (Foto Carmelo Sucameli/LaPresse)
La scuola di Terrenove Bambine a Marsala dopo esser stata colpita dalla tornado - Doppia tromba marina ha colpito ha colpito il Trapanese, l'evento atmosferico ha provocato diversi danni ad edifici, automobili (Foto Carmelo Sucameli/LaPresse)
La scuola di Terrenove Bambine a Marsala dopo esser stata colpita dalla tornado - Doppia tromba marina ha colpito ha colpito il Trapanese, l'evento atmosferico ha provocato diversi danni ad edifici, automobili (Foto Carmelo Sucameli/LaPresse)
La scuola di Terrenove Bambine a Marsala dopo esser stata colpita dalla tornado - Doppia tromba marina ha colpito ha colpito il Trapanese, l'evento atmosferico ha provocato diversi danni ad edifici, automobili (Foto Carmelo Sucameli/LaPresse)
La scuola di Terrenove Bambine a Marsala dopo esser stata colpita dalla tornado - Doppia tromba marina ha colpito ha colpito il Trapanese, l'evento atmosferico ha provocato diversi danni ad edifici, automobili (Foto Carmelo Sucameli/LaPresse)
Doppia tromba marina ha colpito ha colpito il Trapanese, l'evento atmosferico ha provocato diversi danni ad edifici, automobili (Foto Carmelo Sucameli/LaPresse)
Doppia tromba marina ha colpito ha colpito il Trapanese, l'evento atmosferico ha provocato diversi danni ad edifici, automobili (Foto Carmelo Sucameli/LaPresse)

Una doppia tromba marina ha devastato la zona di Marsala in provincia di Trapani provocando gravi danni ad automobili, edifici e campi agricoli. Particolarmente colpita la scuola De Amicis dove si registrano alcuni feriti lievi. In località Petrosino una auto è stata investita da una delle trombe marine cadendo in un burrone. Feriti i due occupanti. Vigili del Fuoco, Protezione Civile, volontari e sanitari del 118 stanno intervenendo per gestire l’emergenza. In totale almeno 11 persone sono rimaste ferite, nessuna in modo grave.

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