Torino, scontri al corteo per Askatasuna: chieste 19 misure cautelari

La Procura di Torino ha chiesto 19 misure cautelari nei confronti di militanti antagonisti indagati per gli scontri avvenuti lo scorso 31 gennaio durante la manifestazione nazionale contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Le accuse, a vario titolo, comprendono resistenza aggravata, lesioni a pubblico ufficiale e tentato omicidio. La Polizia di Stato ha notificato agli indagati il decreto di fissazione dell’interrogatorio preventivo, passaggio che precede la decisione del giudice sulle misure richieste.

Contestualmente sono state eseguite 14 perquisizioni domiciliari in diverse città italiane. Gli attivisti di Askatasuna contestano la ricostruzione degli investigatori e parlano di un tentativo di attribuire a singoli manifestanti le responsabilità per quanto accaduto durante il corteo.

La ricostruzione della polizia: “Attacchi per circa due ore”

Secondo la ricostruzione della polizia, durante il corteo oltre mille manifestanti, in gran parte vestiti di nero e con il volto coperto, avrebbero abbandonato il percorso comunicato alle autorità per dirigersi verso lo stabile al civico 47 di corso Regina Margherita. Per circa due ore, riferiscono gli investigatori, i manifestanti avrebbero attaccato i reparti schierati a protezione dell’immobile, lanciando pietre, bottiglie, artifizi esplodenti e altri oggetti contundenti. Sarebbero state inoltre costruite barricate incendiate per ostacolare l’avanzata degli agenti.

Nel corso degli scontri sono rimasti feriti 103 appartenenti alle forze dell’ordine, con prognosi fino a 100 giorni. Secondo quanto riferito dalla polizia, i manifestanti avrebbero anche incendiato un mezzo del Reparto Mobile di Torino mentre a bordo si trovava un agente e aggredito un altro operatore con calci e colpi di martello, dopo avergli sottratto casco e scudo. I disordini avrebbero provocato danni anche a esercizi commerciali, condomini, automobili private, banche, arredi urbani e cassonetti. Le 14 perquisizioni domiciliari sono state eseguite con il supporto delle questure di Genova, Cagliari, Firenze, Imperia e Reggio Emilia. Le 19 misure cautelari richieste dal pubblico ministero dovranno essere valutate dal giudice dopo gli interrogatori preventivi.

Askatasuna: “Un tentativo di punire alcuni per una giornata storica”

Gli attivisti del centro sociale hanno contestato l’operazione e la ricostruzione delle responsabilità per gli scontri. “Un tentativo di punire alcuni per una giornata che rimane nella storia”, hanno dichiarato commentando le perquisizioni e la richiesta di misure cautelari. Secondo il comunicato, i provvedimenti richiesti “vanno dal carcere all’obbligo di firma” e “tutte prevedono il passaggio preliminare all’interrogatorio di garanzia”.

Il centro sociale Askatasuna in Corso Regina a Torino (Foto Marco Alpozzi/LaPresse)

Gli attivisti contestano soprattutto l’attribuzione delle responsabilità individuali per quanto accaduto durante la manifestazione, sostenendo che l’obiettivo sia “dare la responsabilità ad alcuni di quella che è stata una manifestazione di rabbia popolare che ha visto la partecipazione di oltre 50mila persone”. Nel comunicato viene inoltre richiamato l’operato delle forze dell’ordine durante il corteo: “L’uso massiccio e violento da parte delle forze dell’ordine di lacrimogeni sparati ad altezza uomo, di cui si è parlato in un dossier e in diverse inchieste giornalistiche”. Gli attivisti sostengono che “la violenza è quella che viene dall’alto e che viene perpetrata ogni giorno nei confronti di chi deve essere messo a lavoro per interessi nemici ai nostri”. Hanno infine ribadito la solidarietà alle persone coinvolte nell’inchiesta e invitato a partecipare alle prossime iniziative. “Intanto, ci vediamo nelle piazze di questo ottobre contro il riarmo e per la Palestina, verso il 24 ottobre e oltre”, conclude il comunicato.