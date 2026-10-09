Roma, aggressioni in minicar: Davide Iacopini resta in terapia intensiva

Il decorso post operatorio di Davide Iacopini prosegue normalmente, compatibilmente con la severa gravità iniziale. È sottoposto a monitoraggio e supporto terapeutico intensivo, e la prognosi è ancora strettamente riservata. È quanto si legge nel bollettino dell’ospedale San Camillo Forlanini sulle condizioni dell’attore, ricoverato dopo l’aggressione da parte di due giovani a bordo di una minicar.

Il primo identikit dell’aggressore

Si stringe il cerchio intorno ai giovani a bordo della minicar da cui sarebbe sceso l’aggressore dell’attore Davide Iacopini, colpito con un calcio in via Barrili a Monteverde a Roma. Dalle testimonianze gli investigatori hanno ricavato l’identikit di un ragazzo biondo, tra i 16 e i 18 anni. Il gruppo sarebbe coinvolto in una serie di aggressioni nelle strade di un quartiere residenziale di Roma. Le indagini di carabinieri e polizia locale di Roma Capitale sono coordinate dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini.