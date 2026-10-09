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venerdì 9 ottobre 2026

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Pedopornografia, sette arresti tra Lombardia, Veneto e Firenze: sequestrati oltre 100mila file

Pedopornografia, sette arresti tra Lombardia, Veneto e Firenze: sequestrati oltre 100mila file
Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (Foto Andrea D’Errico/LaPresse)
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L’indagine ha portato al sequestro di circa 30 dispositivi informatici con oltre 26mila gigabyte di dati

Sette persone, di età compresa tra 38 e 78 anni, sono state arrestate con l’accusa di detenere materiale pedopornografico. L’operazione, coordinata dalla Procura di Milano e condotta dalla Polizia Postale, ha interessato le province di Milano, Bergamo, Varese e Vicenza, oltre alla città di Firenze. Altre sette persone sono state denunciate. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati oltre 100mila file tra immagini e video, insieme a circa 30 dispositivi informatici contenenti complessivamente più di 26mila gigabyte di dati.

L’indagine sui canali online

Le indagini hanno riguardato la condivisione e il download di immagini e video pedopornografici attraverso account utilizzati per distribuire il materiale online. Gli investigatori hanno monitorato per un periodo prolungato diversi canali di diffusione, anche a livello internazionale, riuscendo a individuare alcuni degli account coinvolti. Le successive perquisizioni hanno permesso di identificare i sette arrestati e di sequestrare una grande quantità di materiale. Due persone sono state arrestate nella provincia di Milano, due in quella di Bergamo, una nella provincia di Varese, una in quella di Vicenza e una a Firenze.

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