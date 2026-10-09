Firenze, incendio in deposito At distrugge 12 autobus

È di 12 autobus distrutti e altri sette danneggiati il bilancio di un incendio, divampato nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 ottobre, a Firenze in un deposito di mezzi di Autolinee Toscane, in viale XI agosto. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 2.10 insieme a agenti della polizia di Stato e uomini della protezione civile. Non ci sono persone coinvolte.

Sono in corso gli accertamenti di polizia giudiziaria. Per domare l’incendio hanno operato quattro squadre di vigili del fuoco, con quattro autobotti e il mezzo aeroportuale Efestus con un serbatoio acqua da 8.100 litri e di liquido schiumogeno da 500 litri che ha consentito di abbassare notevolmente le fiamme. I vigili del fuoco del comando di Firenze distaccamento di Fi-Ovest, della sede centrale, del distaccamento aeroportuale e di Calenzano, con il supporto dal comando di Prato, sono riusciti a contenere l’incendio evitando la propagazione ad altri autobus presenti all’interno del deposito.