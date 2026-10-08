È morto Francesco Tedesco, storico giornalista Ansa a Napoli: aveva 53 anni

È morto all’età di 53 anni Francesco Tedesco, giornalista napoletano e storico collaboratore dell’Ansa. Da oltre vent’anni era uno dei volti dell’agenzia a Napoli, dove era conosciuto negli ambienti dell’informazione locale. Da alcuni anni combatteva contro una grave malattia. Lascia la moglie e una figlia.

Il cordoglio del sindaco Manfredi: “Straordinaria professionalità e grande umanità”

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, insieme alla Giunta e all’Amministrazione comunale, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa del giornalista. “La notizia della morte di Francesco Tedesco ci addolora profondamente”, si legge nella nota del Comune. “Di Francesco tutti noi abbiamo sempre apprezzato ed ammirato la straordinaria professionalità, la rigorosa preparazione e, soprattutto, la grande umanità che ha costantemente riposto nel suo lavoro e nei rapporti personali”. Manfredi ha definito la scomparsa di Tedesco “una grave perdita per la nostra comunità e per quanti hanno avuto il privilegio di collaborare con lui e conoscerlo da vicino”. Il sindaco, la Giunta e la città di Napoli si sono quindi stretti alla famiglia, ai colleghi dell’Ansa e a tutti i suoi cari, esprimendo vicinanza in questo momento di dolore.

Fico: “Ha raccontato per anni le vicende della nostra regione”

Anche il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha ricordato il giornalista, sottolineandone il contributo all’informazione regionale. “La prematura scomparsa di Francesco Tedesco, apprezzato storico collaboratore dell’agenzia Ansa, mi addolora profondamente”, ha dichiarato in una nota. “A nome mio e dell’intera giunta regionale voglio esprimere un sentito sentimento di cordoglio e vicinanza alla famiglia e ai colleghi”. Fico ha ricordato il lavoro svolto da Tedesco nel raccontare la Campania: “Ha raccontato per anni con attenzione e professionalità le vicende politiche e di attualità della nostra regione. Lo ha fatto con impegno e grande umanità”. “ In tante occasioni i nostri percorsi si sono incrociati. Lo ricorderò sempre con affetto”, ha concluso il presidente della Regione.