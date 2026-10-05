Emergono novità in merito all’omicidio di Yara Gambirasio, la 13enne di Brembate di Sopra scomparsa il 26 novembre 2010 e ritrovata in un campo di Chignolo d’Isola il 26 febbraio 2011, per cui Massimo Bossetti è stato condannato all’ergastolo in via definitiva. La Corte di Assise di Bergamo ha rigettato la richiesta avanza dalla difesa del muratore di Mapello, formata dagli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini, in merito alla richiesta di poter effettuare nuove analisi in particolare su due reperti delle indagini.
Yara Gambirasio, la Corte di Assise rigetta la richiesta della difesa di Bossetti per nuove analisi
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Il muratore di Mapello è stato condannato all’ergastolo in via definitiva per l’omicidio della 13enne