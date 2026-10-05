Torino, aggredisce compagno di scuola disabile e lo ustiona con un accendino

“Odio i disabili“. Questa la motivazione che avrebbe spinto uno studente dell’istituto alberghiero Arturo Prever di Pinerolo, in provincia di Torino, ad aggredire un compagno di scuola disabile nel bagno della scuola e a ustionarlo al braccio con la fiamma di un accendino. Lo riporta La Stampa: “Siamo sconcertati. Nella nostra scuola non erano mai avvenuti episodi di questa gravità”, commenta la preside Roberta Martino che conferma che “è stato fatto un video antecedente all’aggressione dove c’è una presa in giro”. Secondo quanto riferito da Martino “nessuno dei compagni è intervenuto”. “Lo studente rischia non solo una sospensione, ma anche un provvedimento più grave, fino all’allontanamento dall’istituto”, aggiunge la preside sottolineando che il giovane “non si è pentito del gesto”. La preside ha presentato denuncia ai carabinieri.