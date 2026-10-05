Termoli, furgone finisce in mare: morto il conducente

È stato recuperato, poco prima delle 15, il corpo del conducente del furgone finito in mare nel porto di Termoli. Il mezzo era stato visto precipitare in acqua intorno alle 13 da alcune persone che avevano immediatamente dato l’allarme attraverso il 112. Sul posto erano intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli e la Capitaneria di Porto.

Considerata la possibile presenza di una persona nel veicolo, era stato attivato anche il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Teramo, giunto a Termoli in elicottero. Alle operazioni hanno preso parte anche due moto d’acqua dei Vigili del Fuoco, mentre dal Comando di Isernia è stata inviata un’autogru per il recupero del mezzo. La dinamica dell’accaduto è in corso di accertamento.