Garlasco, una valutazione del 2007 su Stasi non fu firmata né depositata

Una criminologa fu incaricata nel 2007 dal Ris di Parma, durante l’indagine iniziale sul delitto di Garlasco, di fare un’analisi sulla personalità di Alberto Stasi, all’epoca già indagato. Lo riporta la Repubblica, specificando però che la consulenza non sarebbe stata chiesta dalla Procura di Vigevano, titolare dell’inchiesta, né successivamente allegata tra le carte depositate. Secondo il quotidiano, nella valutazione sul carattere di Stasi si mettevano in luce la sua presunta “freddezza” e il suo profilo di “calcolatore” e “manipolatore”. Il documento di 13 pagine ha un’intestazione con indicata la “Dott.ssa Alessandra Bramante, Psicologa Criminologa Clinica”. Ma non ha data né firma della professionista.

Criminologa Bramante: “Non ho mai redatto il profilo di Stasi”

“Non ho mai fatto nessun profilo, se faccio relazioni metto data e firma”, ha dichiarato alla redazione di Ore 14, la trasmissione di Salvo Sottile in onda su Rai2, la dottoressa Alessandra Bramante, psicologa e criminologa, a cui i Ris di Parma avrebbero chiesto una consulenza su Stasi mai autorizzata e mai consegnata agli atti. La dottoressa ha riferito alla redazione di non aver mai redatto un profilo personologico su Alberto Stasi e che non avrebbe mai fatto una relazione di questo tipo su carta intestata senza firma e senza data. Ma sempre la redazione di Ore 14 ha preso visione del documento, che esiste e che risulta su carta intestata.