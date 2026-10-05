Delitto di Garlasco, la famiglia Poggi in tv: “Per noi il colpevole è Stasi, in caso contrario restituiremo risarcimento”

“Fino a quando la giustizia non ci consegnerà un altro per noi il colpevole è Stasi”. È la posizione ribadita da Giuseppe Poggi e Rita Preda, i genitori di Chiara, nell’intervista, tra singhiozzi e voce sorretta dalla commozione, esclusiva a Verissimo, su Canale 5, con Silvia Toffanin. “Se poi ci sarà un altro colpevole ne prenderemo atto”, ha aggiunto la madre. “Per noi vale la sentenza, quello che ci ha detto la sentenza dello Stato italiano, la giustizia italiana: quando ci dirà di qualcos’altro ne prenderemo atto”. Ma dopo 19 anni, dall’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto del 2007, i genitori chiedono soprattutto che la vicenda finisca una volta per tutte. “Noi vorremmo solo che la storia fosse finita. Dopo 19 anni Chiara ha il diritto di riposare in pace. Siamo venuti anche solo per parlare di Chiara proprio perché in questo anno e mezzo di lei si è parlato troppo poco». La seconda inchiesta è stata «anche peggio della prima”.

“La prima inchiesta non ha avuto un circo mediatico. In questo anno e mezzo, cioè tutti i giorni, tutti i giorni, trasmissioni che parlavano di Garlasco, sembra che in Italia c’è solo Garlasco. Noi non abbiamo mai parlato perché era meglio lasciare fare le cose che devono essere fatte: siamo venuti qui anche solo per parlare di Chiara”. Durissimo anche il giudizio sulla pubblicazione delle intercettazioni. “Non vediamo l’ora che tutto questo finisca. Siamo stanchi di vedere ogni giorno che anche le nostre intercettazioni vengano pubblicate sui giornali e in televisione. Questo ci limita anche con le conversazioni telefoniche con nostro figlio, non perché diciamo qualcosa di male e non possiamo avere con lui un’intimità. La procura della Repubblica di Pavia non ha mai messo un freno a questo”. Un’esposizione che, secondo il padre, ha finito per mettere Chiara ai margini della narrazione giornalistica, come una protagonista secondaria: “Volere o non volere, sei sempre dentro il circo mediatico. In questo anno e mezzo me l’hanno messa in un angolo, senza mai parlare di Chiara” e sembrava come “se fosse lei la colpevole”.

“Hanno sporcato anche la sua memoria”, ha aggiunto Rita. “Se la giustizia lo disporrà, restituiremo il risarcimento, che sta ancora su un conto corrente che condividiamo con nostro figlio”. hanno spiegato i due. Nel ricordo dei genitori resta nitido quello della figlia prima dell’omicidio. “L’ultima volta che abbiamo visto Chiara viva è stato prima di partire per le vacanze di agosto del 2007. Lei non volle partire con noi anche perché si era da poco fidanzata con Alberto. La ricordiamo ancora sul cancello che si salutava con la mano”. Chiara «sognava di fare la manager” ed era “una ragazza particolare, molto studiosa”. Infine il dolore per il figlio Marco: “Certe cose la procura di Pavia poteva smorzarle certe cose perché quella che un po’ ci ha fatto rimanere, non dico male, ma star male un’altra volta è quando un settimanale dice che Marco Poggi è tornato a Garlasco di notte a uccidere tua sorella. Consentire e questa cosa è un’altra pugnalata. Questo non tanto per noi, ma tanto anche per Marco, che non è un ragazzo” ma per lui tutto questo “non è facile da reggere”.