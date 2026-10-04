Torino, tenta di uccidere la compagna davanti alla figlia e si suicida: lei si salva

Ha aggredito la compagna tentando di strangolarla e poi si è tolto la vita, lanciandosi dal balcone al decimo piano di un appartamento a Torino. La donna, 31 anni, è riuscita a sfuggire all‘aggressione rifugiandosi insieme alla figlia dai vicini. Coordina le indagini dei carabinieri la procura della Repubblica di Torino. Le condizioni della 31enne non sono gravi.