Ha aggredito la compagna tentando di strangolarla e poi si è tolto la vita, lanciandosi dal balcone al decimo piano di un appartamento a Torino. La donna, 31 anni, è riuscita a sfuggire all‘aggressione rifugiandosi insieme alla figlia dai vicini. Coordina le indagini dei carabinieri la procura della Repubblica di Torino. Le condizioni della 31enne non sono gravi.
Torino, tenta di uccidere la compagna davanti alla figlia e si suicida: lei si salva
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Le condizioni della donna, una 31enne, non sono gravi