Roma, Don Coluccia insultato da dei pusher stranieri: 3 denunciati

Don Antonio Coluccia sarebbe stato accerchiato e insultato da diversi pusher italiani e nordafricani nella piazza di spaccio del Quarticciolo a Roma al Prenestino. Il religioso, che vive sotto scorta, ha denunciato l’episodio ai carabinieri che indagano sull’accaduto. Tre cittadini tunisini sono stati denunciati. Alla passeggiata per la legalità al Quarticciolo a Roma era presente Andrea Stroppa, il referente italiano di Elon Musk.

Gualtieri: “Piena solidarietà a don Coluccia per minacce a Quarticciolo”

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha condannato quando accaduto. “Piena solidarietà a don Antonio Coluccia per le minacce ricevute al Quarticciolo e un grazie sincero per il coraggio con cui ogni giorno si batte contro lo spaccio di droga. Roma sostiene il suo impegno ed è al fianco delle donne e degli uomini delle forze dell’ordine che lavorano per la legalità”, ha affermato.

Salvini: “Mio sostegno a don Coluccia, ancora una volta minacciato”

Anche il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini si è espresso in favore del sacerdote. “Tutta la mia solidarietà e il mio sostegno al grande don Antonio Coluccia, ancora una volta minacciato e insultato. Intimidazioni vergognose e inaccettabili contro un prete coraggioso, da anni in prima linea contro droga e criminalità. Forza don Antonio, siamo con te”, ha scritto in un post sui social.