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domenica 4 ottobre 2026

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Peschiera del Garda, incendio in un campeggio: ci sono decine di feriti

Peschiera del Garda, incendio in un campeggio: ci sono decine di feriti
L’incendio nel campeggio di Peschiera del Garda (Frame da video dei Vigili del Fuoco)
LaPresse
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Le fiamme hanno interessato il camping Bella Italia in provincia di Verona

 Un incendio è divampato questa mattina intorno alle 6.20 in un campeggio a Peschiera del Garda, in provincia di Verona: le fiamme in dettaglio hanno interessato il camping Bella Italia. Al momento si registrano 24 feriti, alcuni soccorsi dal Suem 118 e trasportati in ospedale a Peschiera, altri andati da soli in ospedale per i controlli. I soccorritori hanno allertato anche gli altri pronto soccorso della zona per accogliere eventuali feriti. In corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco di Verona così come le indagini sulle cause del rogo.

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