Peschiera del Garda, incendio in un campeggio: ci sono decine di feriti

Un incendio è divampato questa mattina intorno alle 6.20 in un campeggio a Peschiera del Garda, in provincia di Verona: le fiamme in dettaglio hanno interessato il camping Bella Italia. Al momento si registrano 24 feriti, alcuni soccorsi dal Suem 118 e trasportati in ospedale a Peschiera, altri andati da soli in ospedale per i controlli. I soccorritori hanno allertato anche gli altri pronto soccorso della zona per accogliere eventuali feriti. In corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco di Verona così come le indagini sulle cause del rogo.

#Verona, dalle 6 del mattino #vigilidelfuoco al lavoro a Peschiera del Garda per l’incendio in un campeggio: coinvolti 20 bungalow, alcune auto e parte della vegetazione vicina. Fiamme sotto controllo, 5 squadre al lavoro [#4ottobre 10:00] https://t.co/ApZprzWL28 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 4, 2026