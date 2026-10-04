Ancona, donna scaraventata a terra durante lite con compagno: indagini in corso

Ad Ancona una lite finita con una spinta e una caduta ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato ieri sera, poco dopo le 23. Una donna, al termine del litigio con il compagno, è caduta a terra e ha riportato una ferita alla testa dopo aver urtato, verosimilmente, contro un motociclo. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti dell’U.P.G.S.P. della questura di Ancona, che hanno trovato la donna seduta a terra, in evidente stato di alterazione psicofisica, presumibilmente dovuto all’abuso di alcol. La donna ha riferito di essere caduta a causa delle proprie condizioni. È stato quindi richiesto l’intervento del personale sanitario per prestarle le necessarie cure e valutarne lo stato di salute.

Gli agenti hanno identificato il compagno della donna e un altro uomo, ricostruendo la dinamica dell’accaduto. La serata era iniziata all’interno di un locale, dove la donna avrebbe consumato una considerevole quantità di alcol. Nel corso della permanenza nel locale era nato un diverbio con il compagno, durante il quale la donna lo avrebbe graffiato. La discussione era poi proseguita all’esterno del locale. A quel punto era intervenuto un altro uomo, nel tentativo di difendere il compagno della donna e riportare la situazione alla calma. Secondo quanto ricostruito dagli operatori, l’uomo avrebbe preso la donna per i polsi. Per evitare di essere a sua volta aggredito, l’avrebbe quindi allontanata con una spinta. La donna avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduta a terra, urtando verosimilmente contro un motociclo e procurandosi la ferita al capo. Gli agenti hanno raccolto le dichiarazioni delle persone presenti e ricostruito la sequenza dei fatti.