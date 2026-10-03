Treviso, bimbo di un anno muore dopo ricovero in pronto soccorso: disposta l’autopsia

L’Ulss 2 di Treviso comunica il decesso di un bambino di un anno, avvenuto nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 ottobre. Poco dopo la mezzanotte di giovedì il Suem 118 è stato allertato dai familiari, residenti in un comune dell’hinterland trevigiano.

“Giunto sul posto il personale sanitario ha trovato il bambino, cui non era sta in precedenza diagnosticata alcuna patologia, in arresto cardiaco. Immediatamente sono state avviate le manovre di rianimazione e si è proceduto all’intubazione. Il piccolo è stato trasportato al Pronto Soccorso del Ca’ Foncello. Ad attenderlo erano presenti, oltre ai medici del pronto soccorso, anche anestesisti e pediatri, allertati vista la gravità della situazione. Le manovre rianimatorie sono proseguite a lungo anche in Pronto soccorso, senza che purtroppo si verificasse una ripresa dell’attività cardiaca. All’1.30 è stato dichiarato il decesso”, chiarisce l’azienda sanitaria della Marca Trevigiana precisando che per far luce sulle cause della morte sarà effettuata l’autopsia. “La Direzione dell’Ulss 2 esprime la propria vicinanza alla famiglia in questo momento di immenso dolore”, conclude l’Ulss 2.