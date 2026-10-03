Roma, nel cellulare istruzioni per bombe: anarchico arrestato per terrorismo

“Detenzione di materiale con finalità di terrorismo”, “lesioni aggravate e permanenti al viso” e “violenza e resistenza aggravata a pubblico Ufficiale”. Questi i reati per i quali la polizia ha arrestato un cittadino italiano in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigni o sabotare servizi pubblici essenziali quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari.

La misura restrittiva è stata emessa a conclusione di una complessa attività di indagine coordinata dalla Procura Capitolina e condotta dalla Digos della Questura di Roma, a seguito del ferimento al volto del Vice Dirigente della Digos di Roma, avvenuto nel corso di una manifestazione anarchica svoltasi nella Capitale lo scorso 18 aprile, durante la quale si sono registrati momenti di tensione.